Peste 600 de milioane de lei alocate de Guvern pentru organizarea alegerilor parlamentare. Orban: "Data alegerilor nu poate fi decat 6 decembrie"

"Au fost adoptate doua hotarari de Guvern pentru organizarea alegerilor pentru Parlametul Romaniei in data de 6 decebmrie, respectiv hotararea privind alocarea sumelor necesare pentru asigurarea cheltuielilor in vederea organizarii alegerilor din 6 decembrie pentru Parlamentul Romaniei, cu un buget de 625 de milioane de lei", a anuntat, joi seara, dupa sedinta Executivului, seful Cancelariei premierului, Ionel Danca.Premierul Ludovic Orban anunta, saptamana trecuta, ca "data alegerilor parlamentare nu poate fi decat 6 decembrie". "Guvernul este obligat, atat de Constitutie, cat si de legea alegerilor parlamentare, sa ia aceasta decizie", afirmat premierul.Orban explica faptul ca data alegerilor partamentare trebuie anuntata cu 90 de zile inainte, mandatele parlamentarilor expirand in 21 decembrie.