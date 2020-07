61 de cetateni romani testati pozitiv pentru COVID-19 la intrarea in Grecia in perioada 1-19 iulie

Potrivit responsabilului grec, in perioada mentionata au fost testate pentru COVID-19 la intrarea in Grecia 127.900 de persoane, respectiv 13% din totalul cetatenilor straini care au intrat in aceasta tara pe la frontierele aeriene, terestre si maritime, fiind astfel confirmate 295 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.''Majoritatea cazurilor confirmate in randul turistilor provin din Serbia (78), Bulgaria (63), Romania (61), Albania (23) si SUA (6)'', a declarat Nikos Hardalias.El a precizat ca numai 53 dintre aceste cazuri sunt in prezent active, 35 sunt vindecate, iar ceilalti turisti confirmati pozitiv au revenit in tarile lor.''Am stiut ca vor fi cazuri importate in randul vizitatorilor straini, dar am operationalizat un sistem de screening al calatorilor si de identificare a posibilelor cazuri, astfel incat atat vizitatorii cat si cei care lucreaza in zonele turistice sa fie protejati'', a mai declarat oficialul grec.