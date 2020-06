7 perchezitii in dosarul furtului de telefoane, in valoare de 1,4 milioane de euro. 3 barbati au fost retinuti, alti 3, cautati de politie

Cum au fost furate telefoane mobile in valoare de 1,4 milioane de euro

Au inscenat furtul in Bulgaria

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Politie Ilfov, cele 7 perchezitii au avut loc pe raza judetului Ilfov (3) si a Municipiului Bucuresti (4).Pe 19 august 2019 reprezentatul unei societati comerciale a sesizat politia cu privire la sustragerea mai multor telefoane mobile, valoare prejudiciul estimat de persoana vatamata fiind de aproximativ 1.454.148 de euro.In urma sesizarii a inceput o ancheta care a stabilit ca este vorba despre un grup infractional format din 8 persoane."Din cercetari a rezultat faptul ca la data de 15 august 2019, in urma unor intelegeri anterioare, soferul care trebuia sa transporte marfa, impreuna cu mai multe persoane, a descarcat dintr-o autoutilitara intr-un alt autoturism, aproximativ 7.235 de telefoane mobile, dupa care, le-au transportat intr-o alta locatie, cel mai probabil in vederea valorificarii acestora", a transmis politia Ilfov.Din cercetari a reiesit ca soferul autoutilitarei a plecat in Sofia- Bulgaria, unde, pentru a acoperi activitatea infractionala, ar fi inscenat furtul telefoanelor mobile, declarand autoritatilor respective, ca acestea i-au fost sustrase in Bulgaria, de catre o patrula de politie , falsa."La data de 20 noiembrie 2019, politistii din Ilfov au efectuat 8 perchezitii domiciliare, in urma carora au fost gasite si ridicate 72 de telefoane mobile, precum si alte bunuri de valoare, ridicate in vederea confiscarii, respectiv trei autoturisme de lux, dar si sume de bani", a transmis IPJ Ilfov.La acea veme, doi barbati au fost audiati si arestati, ulterior, in acest dosar.Alti trei barbati au fost adusi, miercuri, la IPJ Ilfov pentru audieri, anchetatorii dispunand retinerea acestora si propunand arestarea preventiva.De asemenea, "fata de alte 3 persoane, care nu au fost gasite pana in prezent si fata de care exista certitudinea ca se sustrag urmaririi penale va fi propusa punerea in miscarea a actiunii penale si luarea masurii de arestare preventiva in lipsa", mai arata IPJ Ilfov.Cercetarile sunt continuate in prezent de catre politistii Serviciului de Investigatii Criminale, in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat cu consecinte deosebit de grave, inducerea in eroare a organelor judiciare si marturie mincinoasa, urmarirea penala fiind efectuata sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov.La activitati au participat politistii Serviciului de Actiuni Speciale, criminalisti precum si alte forte operative din Ilfov.