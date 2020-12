Sapte tari au semnat o declaratie comuna de sprijin pentru Maia Sandu: "O sustinem in demersurile sale de a dezvolta un sistem democratic functional"

"Noi, Presedintii Romaniei, Cehiei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Poloniei si Slovaciei, o felicitam pe doamna Maia Sandu cu prilejul investirii sale ca Presedinte al Republicii Moldova.Maia Sandu a primit un mandat ferm de la cetatenii Republicii Moldova, care asteapta schimbari, o agenda de reforme mai ambitioasa, democratie si legaturi mai stranse cu Uniunea Europeana. In acest sens, ne exprimam sprijinul nostru deplin pentru Maia Sandu si eforturile sale de a consolida implementarea reformelor, pe baza valorilor democratice, libertatilor fundamentale si a statului de drept. O sustinem pe doamna Presedinte Maia Sandu in demersurile sale de a dezvolta in Republica Moldova un sistem democratic functional, care sa reflecte vointa cetatenilor Republicii Moldova", afirma cei sapte sefi de stat in declaratia comuna.De asemenea, se declara dispusi sa impartaseasca din experienta lor privind reformele si procesul de integrare europeana, demers care ar putea contribui la prosperitatea si bunastarea Republicii Moldova, pe calea sa catre Uniunea Europeana.Citeste si: IPS Teodosie, in pastorala de Craciun: "Sa nu mai permitem ca bisericile sa fie incuiate si sa ne aparam credinta in fata prigonitorilor"