Nelu Tataru: Opt paturi de la ATI au ars complet

"Doar sectia de terapie intensiva. (...) Acolo opt paturi au ars complet. In celelalte opt au fost cei care au fost coborati la Primire Urgente. Pot fi folosite. In urmatoarea perioada dorim evaluarea si refacerea terapiei intensive. Ii mutam la etajul trei, unde era cealalta terapie intensiva care a functionat pana astazi si care are o capacitate de 12 paturi pe ATI", a explicat ministrul Sanatatii, duminica, la Letcani.In incendiul de la Spitalul Judetean din Piatra Neamt au murit 10 persoane aflate in ATI, un medic anestezist a fost ranit. El a suferit arsuri grave. Alti sase pacienti internati au fost adusi la Spitalul Mobil de la Letcani, care este unitate suport COVID.Potrivit ministrului Sanatatii, ceilalti pacienti au patologie medie sau usoara si sunt internati pe sectii.Citeste si: Managerul Spitalului Judetean Neamt, un traseist cu venituri din cinci chirii si patru mii de euro salariu la spital, fara sporuri