Danca: 87 de hectare de teren in zona Ghencea vor trece in administrarea MApN

"In aceasta sedinta de guvern a fost aprobat un proiect de hotarare pentru revocarea dreptului de administrare de catre Consiliul Local al Sectorului 5 al municipiului Bucuresti asupra unei suprafete de 87 de hectare si constituirea dreptului de administrare pentru aceasta suprafata catre MApN. Este vorba despre un proiect imobiliar aprobat printr-o HG in 2015 in cartierul Ghencea din Bucuresti, in suprafata de 87 de hectare. La vremea respectiva, autoritatile s-au angajat ca vor dezvolta un proiect imobiliar din care aproximativ 50% dintre locuinte vor reveni angajatilor din structurile MApN, angajatilor din structurile de aparare. Din 2015 pana-n prezent proiectul nu a avansat, dimpotriva, a fost realizat un singur studiu de fezabilitate, pentru aproximativ 24 de locuinte pentru angajatii Primariei Sectorului 5", a declarat Ionel Danca, joi, la finalul sedintei de guvern.El a adaugat ca, avand in vedere ca obiectivele HG adoptata in 2015 nu au fost respectate, "nu s-au realizat progrese in realizarea acestui proiect imobiliar", Guvernul a decis reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafetei de 87 de hectare catre MApN.