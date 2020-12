VIDEO Noua cetateni afgani, prinsi in timp ce incercau sa treaca ilegal in Ungaria, intr-un camion de textile

Potrivit Politiei de Frontiera, vineri, in jurul orei 20.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Varsand - I.T.P.F. Oradea, s-a prezentat, pe sensul de iesire din tara, un cetatean turc in varsta de 38 de ani la volanul unui cap tractor cu semiremorca, inmatriculate in Turcia. Soferul transporta, conform documentelor de insotire a marfii, textile pe ruta Turcia-Polonia."In urma analizei de risc specifice, politistii de frontiera au efectuat controlul amanuntit al mijlocului de transport , in urma caruia au descoperit, ascunse in compartimentul marfa, noua persoane. Persoanele au fost preluate si transportate la sediul Sectorului P.F. Varsand, pentru cercetari", arata sursa citata.In urma verificarilor, politistii de frontiera au stabilit ca sunt cetateni din Afganistan, un baiat in varsta de 15 ani si opt barbati cu varste cuprinse intre 18 si 38 de ani, toti solicitanti de azil in Romania. Acestia au declarat ca doreau sa ajunga in vestul Europei.Cercetarile continua sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de migranti pentru sofer si de tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat fata de cetatenii depistati ascunsi, la finalizare urmand a fi dispuse masurile legale care se impun.Citeste si: VIDEO Cum il apara liderii AUR pe Calin Georgescu, propunerea lor de premier. Acesta a afirmat ca eroii lui sunt Corneliu Zelea Codreanu si Ion Antonescu