99 de cetateni romani din Austria, confirmati cu COVID-19

Oficialii MAE mentioneaza ca niciunul dintre romanii diagnosticati nu a fost spitalizat si nici nu au fost primite solicitari de asistenta consulara.MAE arata ca, prin Ambasada Romaniei la Viena, s-a autosesizat in urma informatiilor aparute la data de 1 iulie, in mass-media locale, referitoare la identificarea unui focar de COVID-19 in orasul Linz si a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale de sanatate pentru obtinerea de informatii privind existenta unor cetateni romani printre persoanele infectate. De asemenea, reprezentantii ambasadei au efectuat demersuri si pe langa mediul asociativ romanesc din zona pentru informatii suplimentare.Ambasada Romaniei la Viena continua dialogul cu autoritatile locale, fiind pregatita sa acorde asistenta conform competentelor legale si cu stricta respectare a masurilor adoptate de autoritatile locale in contextul pandemiei de COVID-19, arata sursa citata.MAE reaminteste ca cetatenii romani afectati pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Viena: 0043 1 503 2465, 0043 1505 2381, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de urgenta sau la numarul de telefon de urgenta al ambasadei: 0043 699 117 26027.