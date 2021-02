Lautari cunoscuti, adusi la audieri de Politie. Schema uriasa de acte false pentru ajutoare financiare in contextul pandemiei de COVID-19

Comunicatul integral

Cele 99 de persoane sunt implicate intr-un dosar de infractiune si inselaciune dupa ce au folosit documente falsificate, solicitand sprijin financiar in contextul pandemiei de COVID-19, din luna martie pana in prezent. Ajutorul acordat a fost de 4.500 de lei pe luna, iar printre ei sunt nume precum Toni Ialomiteanu, fratii Cocos si Silvian Voicu, fratele lui Bursuc.Cele 99 de persoane sunt din Bucuresti, Calarasi si Dambovita, iar prejudiciul total este de 1.500.000 de lei."Astazi, 25.01.2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice din Politia Sectorului 1, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, pun in aplicare 99 mandate de aducere, in Bucuresti si judetele Calarasi si Dambovita, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de inselaciune.Din datele si probele administrate in cauza a rezultat presupunerea rezonabila ca in perioada martie 2020- prezent, 99 persoane ar fi folosit documente falsificate, solicitand si primind din partea Agentiei de Plati si Inspectie Sociala indemnizatii destinate sprijinirii salariatilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS COV 2, in valoare de 4.500 lei/ luna.Cuantumul prejudiciului este de 1.500.000 lei.Cercetarile sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1".