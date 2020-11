VIDEO Tanarul care a lovit cu masina un politist din Bucuresti, lasat in libertate. Va fi cercetat sub control judiciar

Potrivit sursei citate, politistii din sindicatul Europol se tem ca nu cumva cele intamplate sa fie musamalizate. Sustin ca tatal tanarului, angajat al Guvernului Romaniei, ar fi intervenit deja pentru a-l scapa de dosarul penal."Soferul este acuzat de ultraj si se afla in acest moment la audieri. Dupa mediatizarea cazului, politistul a fost chemat de procurorul de caz pentru a fi audiat in calitate de persoana vatamata. A fost insotit de avocatul Sindicatului EUROPOL. In aceste momente soferul care a lovit cu autovehiculul un agent de politie aflat in exercitarea atributiunilor de serviciu este pus sub acuzare sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj", a comentat Sindicatul Europol, dupa ce, initial, a atras atentia ca se incearca musamalizarea cazului."Asteptam cu mult interes deznodamantul, in conditiile in care, toate probele administrate, demonstreaza fara echivoc intentia soferului de a lovi politistul si de a se sustrage. Va reamintim ca in goana lui, pentru a nu fi prins, a trecut pe culoarea rosie a semaforului, a patruns pe strazi unde era acces interzis si chiar a lovit alte autoturisme parcate. Incepe sa se faca dreptate!", afirma sindicalistii.Anterior, ei afirmasera ca agresorul a fost lasat in libertate si ca "se pare ca pentru procuror nu e nicio problema ca l-a lovit pe politist". De asemenea, sustineau ca autorul faptei "este beizadeaua unei persoane din Secretariatul General al Guvernului", iar sambata seara au inceput sa fie date telefoane si se fac presiuni pentru a-l scoate vinovat pe politist.