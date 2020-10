A depasit sau nu Bucurestiul rata de incidenta de 3 cazuri COVID-19 la mia de locuitori? Diferenta intre datele folosite de INSP si de Guvern

Potrivit datelor de la INS si INSP pentru Bucuresti populatia dupala data de 1.01.2020 este de, de unde rezulta o rata de infectare de 2,65 cazuri COVID-19 la mia de locuitori. Populatiala aceeasi data este dede unde rezulta o rata de 3,11 cazuri COVID-19 la mia de locutori.Potrivit INSP,- reprezinta numarul persoanelor cu cetatenie romana si domiciliul pe teritoriul Romaniei, delimitat dupa criterii administrativ-teritoriale. Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declara ca are locuinta principala, trecuta in cartea de identitate, asa cum este luata in evidenta organelor administrative ale statului. Altfel spus, populatia dupa domiciliu reprezinta populatia de jure, care poate sa includa si emigrantii.- reprezinta totalitatea persoanelor cu cetatenie romana, straini si fara cetatenie, care au resedinta obisnuita pe teritoriul Romaniei. Adica populatia rezidenta reprezinta populatia de facto care exclude emigrantii, dar include imigrantii.Marti dimineata, INSP a dat publicitatii raportul pe ultimele 14 zile a cazurilor de COVID-19 din judetele tarii. Astfel, pentru Bucuresti, raportat la populatia rezidenta, incidenta era de 3,11 la mia de locuitori.Ulterior, Grupul de Comunicare Strategica a transmis bilantul zilnic de coronavirus in care sustinea ca rata e de fapt 2,69 la mia de locuitori.Imediat dupa, INSP si-a modificat propriul raport si a introdus inca o coloana: incidenta raportata la populatia dupa domiciliu - 2,65, care se apropia de aceeasi rata transmisa de GCS.Potrivit Hotnews.ro, conform definitiei INS, populatia dupa rezidenta este cea care reprezinta populatia de facto - situatia reala din teren. Adica exact ce ar trebui sa conteze: cate persoane chiar locuiesc intre granitele Bucurestiului, si nu cate persoane apar doar scriptic ca au domiciliul in Capitala.