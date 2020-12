A doua transa de vaccinuri pentru Romania ar putea sa intarzie. Ce spune coordonatorul programului national de vaccinare

Autoritatile romane nu aveau niciun fel de informatie in acest sens. Potrivit sursei citate, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, nu are pana la aceasta ora nicio informatie in acest sens de la Pfizer, producatorul vaccinurilor. "Noi nu am fost informati pana acum", a punctat Gheorghita.In schimb, potrivit transportatorului, vaccinul nu va ajunge maine in Romania. Motivul pentru care autoritatile romane mai trebuie sa astepte acest transport este unul neasteptat. Digi 24 , care citeaza surse din cadrul Pfizer, a anuntat ca pana la aceasta ora nu au fost incarcate cutiile cu vaccin. Problema ar fi, asadar, la producatorul Pfizer-BioNTech, care, de altfel, si-a asumat sarcina transportului in conditii speciale a serului anti-COVID pana in Romania.Pana acum, in Romania au ajuns doar 10.000 de doze de vaccin. In schimb, tari ca Marea Britanie au actionat mult mai eficient, iar pana la aceasta ora au fost imunizati peste un milion de britanici. O situatie similara se inregistreaza in Statele Unite ale Americii, unde, de asemena, au fost vaccinati pana azi peste un milion de oameni.In Romania, lucruile merg mult mai lent. Desi vaccinarea impotriva COVID-19 a inceput in aceasta dimineata, autoritatile isi propun sa incheie prima etapa de vaccinare abia la inceputul lunii februarie. Asta inseamna ca peste mai bine de o luna, daca toate lucrurile ar decurge conform graficului, in Romania ar fi vaccinate in cel mai bun caz circa o jumatate de milion de cadre medicale.CITESTE SI