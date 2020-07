A fost anuntat calendarul pentru concursul de titularizare. Pe 29 iulie este prima proba

Potrivit MEC, in perioada 9 - 16 iulie, candidatii la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitatile de invatamant preuniversitar isi vor depune dosarele de inscriere la inspectoratele scolare sau se pot transmite si electronic.Proba scrisa din cadrul concursului de titularizare a personalului didactic din invatamantul preuniversitar va avea loc pe 29 iulie, cu respectarea tuturor masurilor igienico-sanitare in vigoare, iar primele rezultate vor fi afisate pe 4 august.Contestatiile vor putea fi depuse pe 4 si 5 august, iar in data de 11 august vor fi anuntate rezultatele finale."In urma promulgarii de catre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis , a Legii pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant, a fost aprobat prin ordin de ministru si transmis spre publicare in Monitorul Oficial calendarul mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020 - 2021", informeaza MEC printr-un comunicat transmis AGERPRES.Calendarul complet al mobilitatii personalului didactic din invatamantul preuniversitar este disponibil pe site-ul MEC - https://www.edu.ro/.