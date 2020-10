A fost inregistrat primul caz de gripa din acest sezon, in Romania. Este o infectie cu virusul de tip A, subtip H1

Potrivit informarii saptamanale a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, din cadrul INSP, in saptamana 19-25 octombrie, la nivel national au fost raportate 12 cazuri de gripa clinica, mai putine fata de cele inregistrate in aceeasi saptamana din 2019, cand au fost inregistrate 21 de cazuri.INSP mai arata ca, la nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) a fost de 51.730, cu 44% mai mic comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (92.414) si cu 8.6% mai mare comparativ cu cel din saptamana anterioara (47.636).Pana la data de 25.10.2020 au fost vaccinate antigripal 323.098 persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii.Aproape 200 de oameni au murit, in sezonul 2019-2020 din cauza gripei sezoniere.Citeste si: