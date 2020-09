A fost promulgata legea prin care se deblocheaza posturile din scoli

"Fac un apel la directori sa se adreseze atat autoritatilor locale, cat si inspectoratelor scolare, cerand toate resursele de care au nevoie. Ma refer la suplimentarea cu personal, inclusiv medical, acces la resurse tehnologice pentru predarea online si materiale sanitare. In sprijinul scolilor am promulgat astazi legea prin care se deblocheaza concursurile pentru posturile nedidactice vacante sau temporar vacante, pentru posturile didactice auxiliare, precum si pentru asistenti medicali sau medici din unitatile de invatamant", a declarat Klaus Iohannis.Acesta a spus ca pandemia este departe de a se fi incheiat si avertizeaza ca sistemul sanitar nu trebuie sa ajunga in situatia de a gestiona pe langa epidemia de Covid, si pe cea de gripa."Pandemia este inca departe de a se fi incheiat. (...) Nu ne putem permite ca sistemul sanitar sa gestioneze o dubla epidemie, de gripa si de Covid-19. Sa nu uitam ca aceleasi masuri, masca, distantarea, igiena mainilor, care ne feresc de Covid, ne pot feri si de virusul gripal, precum si de alte viroze, deci ele devin cu atat mai importante in saptamanile si lunile care urmeaza", a spus presedintele.Seful statului a spus ca a cerut Guvernului ca dupa primele doua saptamani de scoala sa faca o evaluare completa si sa stabileasca vulnerabilitatile si solutiile necesare.