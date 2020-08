A fost reconectata Unitatea 2 de la Centrala Electrica de la Cernavoda

trecuta, din cauza unei disfunctionalitati aparute "la partea clasica a unitatii", functioneazadin nou.Unitatea 2 a fost repusa in functiune, luni dimineata.Potrivit Nuclearelectrica, Unitatea 2 a fost resincronizata in sistemul energetic nationalluni, la ora 7.00.Potrivit companiei, Unitatea 2 s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National indimineata zilei de 29 august 2020, din cauza aparitiei unei disfunctionalitati in parteaclasica a unitatii, fara impact pe partea nucleara."Lucrarile de remediere si deconectarea automata a Unitatii 2 de la SEN nu au avut impactasupra securitatii nucleare, personalului, populatiei si mediului inconjurator, acestearealizandu-se in conformitate cu procedurile aplicabile ale centralei", mentioneazareprezentantii Nuclearelectrica.