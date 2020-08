A inceput Conventia pentru nominalizarea lui Joe Biden la functia de presedinte SUA. Michelle Obama: "Il cunosc pe Joe. A fost un vicepresedinte fantastic"

"La fiecare patru ani ne strangem pentru a reafirma democratia noastra. In acest an, am venit sa o salvam. Donald Trump ne-a diminuat si diviziat. Si totusi, in mijlocul acestei frici, a durerii si a incertitudinii, oamenii s-au strans pentru ca stim ca meritam mai mult decat atat. America merita mai mult", a afirmat actrita Eva Longoria.La inceputul conventiei s-a cantat imnul american si s-a spus o rugaciune, fiind tinut si un moment de reculegere pentru George Floyd."Il cunosc pe Joe. A fost un vicepresedinte fantastic. Stie ce trebuie facut pentru a salva economia, a invinge pandemia si a arata calea cea buna pentru tara noastra. Va spune adevarul si va avea incredere in oamenii de stiinta. Daca credeti ca nu poate fi mai rau, credeti-ma, poate si acest lucru va fi posibil daca nu facem o schimbare cu aceste alegeri. Daca avem vreo speranta sa punem capat acestui haos, trebuie sa votam pentru Joe Biden ca si cum vietile noastre depind de asta", a afirmat fosta prima doamna, Michelle Obama.Conventia se va incheia joi cu un discurs al lui Joe Biden care va accepta oficial nominalizarea partidului sau pentru a se confrunta cu Donald Trump, candidatul republican la functia de presedinte al SUA.