A inceput testarea nationala anti-COVID. Primele probe au fost recoltate in Ialomita si Bucuresti

Testarea ar urma sa se incheie la sfarsitul lunii august si este facuta cu cea mai avansata metoda disponibila in acest moment. In toamna, autoritatile vor avea o imagine cu privire la procentul romanilor care au trecut prin infectie, pe cele 8 regiuni de dezvoltare."Au inceput sa se faca cateva prelevari in cateva locatii. Prima este judetul Ialomita si cateva au fost efectuate si in Bucuresti. Este un esantion care este calculat intr-un fel anume, dar este si un pas de numarare sa asiguram cat mai mult corectitudinea aleatoare a persoanelor care sunt participante si evident cu consimtamantul lor. Noi credem ca la sfarsitul lunii august o sa avem incheiate recoltarile si cea mai mare parte din rezultate la dispozitie.Vom sti care este procentul din populatia Romaniei care a trecut prin infectie pentru ca care anticorpi, fie ca a stiut sau nu a stiut ca a trecut prin infectie, vom sti separat pe care fiecare grupa de varsta, care este procentul persoanelor care a trecut prin infectie si vom sti de asemenea si pe regiuni, cele 8 regiuni ale Romaniei, care este procentul persoanelor care au trecut prin infectie. Datele vor fi puse la dispozitia decidentilor, de aceea derulam acest studiu ca sa sprijine decidentii pentru masuri, si mai ales pregatirea sistemului sanitar pentru ce ar putea veni", a spus medicul pentru Digi24.In cadrul acestui proces de testare au fost selectate un numar de laboratoare doritoare sa participe in fiecare judet si Bucuresti. "In acest moment laboratorul care oricum recolteaza sange pentru a efectua analizele respective pastreaza o cantitate minima de ser pe care ni-l furnizeaza aici la noi, la Bucuresti si pe care testam anticorpii. Testarea nu e un test rapid, e cea mai avansata metoda la acest moment", a completat Adriana Pistol