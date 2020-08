A murit Marius Cisar. Actorul a facut infarct in biroul de la serviciu

Marius Cisar a absolvit Academia de Arte George Enescu din Iasi, Facultatea de Teatru, promotia 1994. De atunci, a fost actor al Teatrului "Sica Alexandrescu" din Brasov.Din 2009, a ocupat functia de manager al Centrului Cultural Reduta, punand bazele unui festival national de teatru dedicat liceenilor, "Amprente", dar si a unui important festival national de teatru politic, destinat teatrelor profesioniste, "Scenele Memoriei".S-a remarcat in special pentru deschiderea institutiei catre tinerii artisti. Timp de doi ani a fost profesor de dictie la Universitatea de Jurnalism Romano-Canadiana. De asemenea, a colaborat cu Institutul Cultural Roman ca profesor de arta actorului, in cadrul Taberei internationale de limba, cultura si civilizatie romaneasca.Timp de doi ani, a colaborat ca mentor in cadrul Scolii de televiziune IMedia Pro, disciplina arta vorbirii.Motto-ul sau a fost: "arta este un anume spatiu de respirat pentru spirit", titreaza Brasov Metropolitan