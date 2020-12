Blestemul clanului Duduianu: "Regele Pian", al treilea lider al gruparii mort dupa gratii. Cum au sfarsit "Faraonul" si "Imparatul"

Inmormantarea, pazita de fortele de ordine

Clanul cu radacinile in Sintesti

Nicolae Duduianu, zis "Regele Pian", este al treilea lider al clanului mort in puscarie. Fratii sai, Ion Duduianu, zis Segher si Cristofor Duduianu, zis "Imparatul", au murit tot in penitenciare.Fostul sef al clanului Duduienilor, Nicolae Pian, a fost arestat in 2019 si condamnat la cinci ani si zece luni de inchisoare pentru tentativa de omor , dupa ce ar fi lovit intentionat un barbat cu masina pe trecerea de pietoni, in Sectorul 5 al Capitalei.El se afla in inchisoare si la inceputul lunii august, atunci cand fiul sau, Emi Pian, a fost omorat Nicolae Duduianu a fost inmormantat joi, 3 decembrie, langa Emi Pian. Sute de oameni au venit sa-si ia ramas bun de la "Regele" interlopilor, iar fortele de ordine i-au legitimat pe cei veniti la funeralii.Chiar si fiii sai, Gratian si Ciprian Duduianu, aflati in penitenciar dupa ce l-au atacat pe cel care le-a ucis fratele, au fost lasati sa vina la inmormantarea tatalui lor.Nicolae nu este singurul lider al Duduienilor care a murit in timp ce executa o pedeapsa cu inchisoarea. Fratii sai, "Faraonul" si "Imparatul", au decedat tot dupa gratii.Ion Duduianu, zis Segher, dar caruia multi ii spuneau "Faraonul", a decedat in 2018 la Spitalul Orasenesc din Gaesti unde a fost adus dupa ce i s-a facut rau in Penitenciarul din Gaesti. Interlopul executa o pedeapsa de 10 ani pentru pentru camatarie, constituire de grup infractional organizat si trafic de persoane. Decesul a avut loc cu o saptamana inainte de a intra in comisia de eliberare conditionata. Se pare ca si el suferise un infarct.FOTO Facebook / Florin MototoleaFamilia i-a organizat funeralii care au durat mai multe zile si mai multi manelisti celebri au venit sa-i cante la capatai.La doua luni dupa acest incident, in decembrie 2018, a murit si fratele lui Segher si Pian, Cristofor Duduianu, zis Imparatul. S-a intamplat pe un pat de spital din Bucuresti, dupa ce a fost adus in coma direct din unitatea spitaliceasca a inchisorii Rahova, unde era inchis pentru mai multe fapte grave. Probemele cu diabetul s-ar fi agravat brusc.Inmormantarea a avut loc in comuna Lilieci (Ialomita).Dupa moartea celor doi frati, Niculae Duduianu (60 de ani), zis "Pian", a preluat conducerea clanului, insa condamnarea din 2019 l-a facut sa-si lase familia pe mana lui Emi Pian. Noul lider a fost insa ucis, intr-o incaierare legata de un joc de barbut, pe o strada din cartierul bucurestean Giulesti. Nicolae Pian nu a fost lasat sa vina la inmormantare Clanul Duduianu este considerat printre cele mai violente din Bucuresti. Membrii gruparii de crima organizata nu ezita sa-si expuna in mod public opulenta, pe retelele de socializare: vile luxoase, masini scumpe sau petreceri fastuoase.Povestea clanului Duduienilor incepe inca de la sfarsitul anilor '80 in comuna Sintesti (Ilfov), "raiul" furturilor de fier vechi. Pentru ca localitatea era prea mica pentru ambitiile lor, fratii Ion, Cristofor si Niculae Duduianu- tatal lui Florin Mototolea si-au unit fortele si au intrat in "afaceri" in Pantelimon, in Sectorul 2 al Capitalei. In aceasta actiune nu au venit singuri, ci insotiti de alte factiuni ale familiei. In caz de nevoie aveau ajutoare la indemana.Ferocitatea acestora a dus imediat clanul pe lista celor mai periculoase grupari infractionale din Capitala. Daca, la inceput, se ocupa cu furturi de fier vechi sau de spargeri de locuinte, clanul Duduianu si-a facut un renume din infractiuni comise cu violenta . Au mai fost saltati pentru taxe de protectie, camatarie si santaj.Alti membri ai gruparii au fost cercetati pentru infractiuni grave, talharie, proxenetism, omor si trafic de droguri . Printre membrii gruparii care s-au remarcat in ultimele decenii se numara: Miltiade Vaduva, zis Seif, Radu Reget, zis Denom, Vasile Duduianu, zis Estronom si Mircea Vitalis Duduianu.Potrivit traditiei nescrise a clanului, cei mai in varsta capi ai gruparii se retrag in comuna Sintesti.