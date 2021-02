A murit pictorul Zamfir Dumitrescu, fost presedinte al Uniunii Artistilor Plastici

A luat Premiul Academiei Romane

"Pictorul Zamfir Dumitrescu, presedinte al Uniunii Artistilor Plastici din Romania in perioada 2002-2007, profesor universitar doctor, fost deputat in Parlamentul Romaniei in legislatura 2004-2008, intra incepand de azi 6 Februarie 2021 in Constelatia Nemuririi. Pictorul Zamfir Dumitrescu ramane in constiinta noastra unul dintre reperele stiintei Perspectivei, un plastician de prestigiu cu o stralucita cariera nationala si internationala, cunoscut si recunoscut ca fiind un stralucit elev al maestrului Corneliu Baba. Disparitia sa lasa un mare gol in Arta romaneasca. Transmitem pe aceasta cale condoleante familiei", precizeaza UAP.Pictorul Zamfir Dumitrescu s-a nascut la 15 aprilie 1946, in Bucuresti. In 1970, a absolvit al Institutul de Arte Plastice ' Nicolae Grigorescu ' din Bucuresti, la clasa profesorului Corneliu Baba.CITESTE SI: Picturi din partea unor copii talentati, in dar Muzeului "Conacul Bellu" Zamfir Dumitrescu a fost membru al International Guild of Realism din Statele Unite ale Americii, al asociatiei italiene CallforArt., al A.I.A.P.P.A obtinut numeroase premii internationale, dintre care trebuie amintit cel din anul 2006 cand a primit Medalia de aur pentru pictura la al treilea Salon oficial de arta de la Caraguatatuba din Brazilia.Lucrarea sa "Ars Perspectivae", unicat intre aparitiile editoriale din intreaga lume, a primit Premiul Academiei Romane pe anul 2002.Ca presedinte al Uniunii Artistilor Plastici din Romania, Zamfir Dumitrescu a sustinut fenomenul artistic contemporan, dezvoltand numeroase proiecte manageriale. A infiintat Scoala de Arte si Meserii "Dimitrie Paciurea", iar in calitate de deputat a initiat mai multe legi. Dintre acestea cea mai importanta este Legea numarul 8/2006 privind acordarea indemnizatiei compensatorii artistilor pensionari, membri ai Uniunilor de Creatori legal constituite, Uniuni recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica.Si-a dedicat intreaga viata carierei de dascal la Universitatea Nationala de Arte din Bucuresti, unde a contribuit la formarea a numeroase generatii de artisti, fiind conducatorul lucrarilor de doctorat ale unor importanti artisti plastici.In anul 2002, pentru intreaga activitate, presedintele Romaniei i-a acordat Ordinul National "Pentru Merit", in grad de Cavaler.