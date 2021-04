A murit preotul Ioan Tudorache, tatal europarlamentarului vasluian Dragos Tudorache USR PLUS. Reusise sa se vindece de COVID-19, insa l-au rapus bolile cardiace

Cine a fost preotul Ioan Tudorache

Preotul Ioan Tudorache era paroh al Bisericii "Adormirea Maicii Domnului" si era unul dintre cei mai iubiti preoti din Vaslui.Pentru ca il suparau niste afectiuni cardiace, preotul venise la Bucuresti sa isi faca niste investigatii medicale, scrie Vremeanoua Parintele Ioan Tudorache era paroh in Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Valsui, una dintre cele mai semnificative din municipiul resedinta de judet. De altfel, el provenea dintr-o familie de preoti vranceaniIn anul 2000 acesta a detinut si functia de director al Oficiului pentru Protectia Consumatorului Vaslui.In toamna trecuta, parintele Tudorache a fost depistat pozitiv cu nou coronavirus , peste care a trecut cu bine.Il suparau insa cateva probleme mai vechi la inima, iar in aceasta perioada a mers la Bucuresti, la fiica sa, in vederea efectuarii unor investigatii medicale mai amanuntite, insa din cauza situatiei pandemice, nu a mai ajuns sa fie consultat de medicii cardiologi.Inmormantarea va avea loc pe 3 aprilie, in satul natal al duhovnicului - satul Calimanesti, comuna Tanasoaia, judetul Vrancea.Preotul Ioan Tudorache este tatal europarlamentarului vasluian Dragos Tudorache USR PLUS, fost sef al cancelariei primului ministru Dracian Ciolos in 2015, dar si ministru de interne in 2016. De asemenea, parintele Tudorache mai are o fiica, medic de profesie stabilita de mai multi ani in Bucuresti.