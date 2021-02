Un tanar si-a taiat calul cu drujba, de suparare ca fosta sa iubita avea sa se casatoreasca

13, ziua cu ghinon

S-a razbunat pe animal

A fost trimis in judecata pentru schingiuirea animalelor, tanarul s-a ales in prima instanta cu o pedeapsa de 6 luni de inchisoare , scrie monitorulbt.r o.Magistratii au dispus insa suspendarea executarii pedepsei si i-au stabilit un termen de supraveghere de doi ani. Sentinta Judecatoriei Botosani a fost atacata asa incat cazul va fi analizat si de Curtea de Apel Suceava.Totul s-a petrecut pe 13 decembrie 2017, insa povestea nu a iesit la iveala in tot acest timp. Tanarul, atunci in varsta de 18 ani, tocmai fusese parasit de prietena, dar incerca sa treaca peste supararea generata prin munca.In ziua respectiva, baiatul, care avea doi cai, fusese cu faetonul la un consatean pe care l-a ajutat la munca, iar acesta din urma l-a cinstit la sfarsit cu niste vin. Revenit la domiciliu, acesta a priponit caii, dupa care s-a apucat sa taie lemne cu o drujba.In timp ce muncea, el a primit un telefon de la un prieten care l-a anuntat ca a inceput o relatie cu fosta lui iubita si ca intentioneaza sa se casatoreasca cu ea.Vestea primita l-a bulversat complet. Tanarul, care era sub influenta bauturilor alcoolice, a pornit din nou drujba si a t aiat de doua ori unul dintre cai , sectionandu-i coloana vertebrala, undeva dupa cap pana spre coaste, dar si pe crupa stanga.In urma leziunilor suferite si a hemoragiei puternice, calul s-a prabusit la pamant, iar tanarul a avut un acces de furie si a inceput sa dea cu capul in stiva de lemne.Alertati, cei din familie au intervenit imediat. L-au potolit pe tanar, au sunat la 112 si apoi au chemat medicul veterinar. Calul insa nu a mai putut fi salvat, impunandu-se sacrificarea intrucat leziunile create de drujba erau extrem de grave.