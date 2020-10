Abandonata la nastere, a ajuns sa se indragosteasca de propriul tata. Relatia incestuoasa a scandalizat o intreaga comunitate

Achitati dupa efectuarea unui test ADN

O tanara din Negresti-Oas, abandonata la nastere si data spre adoptie la varsta de un an, a locuit pana la varsta majoratului cu familia adoptiva. Dupa ce, in 2017, a intrat in posesia unor documente a aflat cine sunt parintii sai naturali. I-a gasit in localitatea Piscolt din Satu Mare si a dezvoltat o pasiune nefireasca pentru tatal biologic, potrivit Adevarul "De atunci (n.r. luna octombrie 2017, n.n.) am venit in vizita in repetate randuri. Tot din luna octombrie am inceput sa am conversatii telefonice cu parintii mei naturali. De la inceputul anului 2018, avand intalnirile cu familia naturala, am inceput sa ma indragostesc de tatal meu natural, (...) iar acesta la randul lui la fel (...). De la data de 26.01.2018 am dormit impreuna cu tatal meu in acelasi pat, intretinand raporturi sexuale cu el, chiar daca stiam amandoi ca suntem tata si fiica", le-a marturisit fata anchetatorilor cand cazul a intrat in atentia Politiei.Barbatul a recunoscut si el relatiile incestuoase, pe care, in cele din urma a spus ca le regreta. "In data de 26.01.2018 ne-a spus ca doreste sa se mute la noi definitiv (...). In fiecare seara, dupa ce sotia mea si ceilalti cinci copii adormeau, am intretinut raporturi sexuale cu fiica mea", a marturisit barbatul. Incestul a iesit la iveala cand concubina barbatului, mama naturala a fetei a inteles ca cei doi au relatii sexuale. Mai mult decat atat, barbatul i-a explicat femeii cu care-si impartise viata ca s-a indragostit de fiica si ca vor sa traiasca impreuna, continuand sa doarma impreuna in acelasi pat. "In dimineata zilei de 27.01.2018, cand ne-am trezit, l-am intrebat pe concubinul meu (...) ce a fost cu miscarea pe care am auzit-o in patul de pe partea cealalta. Atunci, acesta mi-a spus ca s-a culcat cu B. si au facut dragoste (...).".Vecinii au fost scandalizati de intamplare, pe care au raportat-o politiei.Cu toate ca atat tatal, cat si fiica au recunoscut intretinerea de raporturi sexuale, desi cunosteau ca se afla in relatie de rudenie in linie directa, instanta, Judecatoria Carei, a considerat ca acest aspect nu dovedeste raporturile de filiatie:"Instanta retine ca la dosarul cauzei nu exista dovada nici a paternitatii biologice a inculpatului K. I. fata de inculpata P.B., legatura de rudenie dintre cei doi nefiind stabilita prin efectuarea unei expertize medico-legale de stabilire a filiatiei, respectiv test ADN", se arata in considerentele sentintei penale 66/2020 a Judecatoriei Carei.In lipsa dovedirii relatiei biologice de rudenie directa si in lipsa stabilirii legale a raporturilor de filiatie dintre cei doi, judecatorul a retinut ca, desi fapta in materialitatea ei exista, lipseste trasatura esentiala care face ca fapta sa fie prevazuta de legea penala: legatura de rudenie in linie directa dintre inculpati si i-a achitat pe cei doi.Decizia Judecatoriei Carei nu este insa definitiva.