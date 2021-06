Academia Oamenilor de Stiinta, "revoltata" de initiativa USRPLUS privind desfiintarea: "Institutia este tratata calomnios si denigrator"

USR PLUS, initiativa in Parlament pentru desfiintarea "uzinei de sinecuri de lux"

AOSR a transmis, joi seara, printr-un comunicat de presa, o serie de precizari legate de activitatea institutiei."Initiativa de desfiintare a Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania exprima un proiect pur politic, care uzeaza de argumente straine adevarului si domeniului cercetarii stiintifice, intemeiat doar pe judecati de "valoare" nule si neavenite, vehiculate insistent in mediul public, intr-un fel de rechizitoriu colectiv, sustinut prin definitii calomnioase", arata reprezentantii institutiei.Potrivit acestora, "Academia Oamenilor de Stiinta din Romania este o institutie care face parte din istoria contemporana a tarii, cu o vechime de aproape un secol"."Academia Oamenilor de Stiinta din Romania este, prin Statut si prin intreaga ei activitate, o institutie apolitica, neavand legatura cu niciun partid din Romania. Optiunile politice ale unora dintre putinii membrii AOSR care activeaza in diverse partide din Romania, si nu intr-unul singur - un drept garantat prin Constitutie - nu angajeaza institutia. Prin urmare, AOSR nu este o "uzina de sinecuri" a unui anumit partid politic, asa cum calomnios se afirma in argumentarea politica a initiativei de desfiintare", se mai arata in document.Institutia precizeaza ca, din structurile sale, fac parte "personalitati ale educatiei, cercetarii si stiintei romanesti, cu opera, activitate si rezultate la nivel de excelenta academica, recunoscute pe plan national si international, cu un numar impresionant de citari si prezente in BDI"."Activitatea stiintifica a AOSR este una complexa, desfasurata in cadrul Programului anual de cercetare-dezvoltare (...) Valoarea activitatii stiintifice desfasurate in Academia Oamenilor de Stiinta din Romania este atestata si de situarea institutiei pe un onorant loc 9 intre institutiile de cercetare din Romania in prestigiosul clasament international SCIMAGO-Elsevier si este in principal bazata pe evaluarea vizibilitatii SCOPUS, unde oricine poate constata ca AOSR figureaza cu peste 11.000 de citari in perioada 2009-2021.Este important de mentionat ca, in aceasta ierarhie, in primele 800 de locuri, exista doar doua prezente academice din Romania: Academia Romana, pe locul 676, si Academia Oamenilor de Stiinta din Romania, pe locul 794. Semnificativ este si faptul ca o atare clasare s-a realizat in conditiile in care AOSR a beneficiat doar de sume cuprinse intre 1 si 1,4 % din totalul fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finantarea academiilor infiintate prin lege. Suspendarea finantarii de la bugetul de stat prin decizie politica, incepand cu anul 2020 si continuand si in acest an, reprezinta o lovitura data institutiei, care pune in joc insasi existenta acesteia", au mai transmis reprezentantii institutiei.Potrivit acestora, "meconstitutionalitatea acestui demers a fost confirmata si de Curtea Constitutionala a Romaniei care, prin hotararea sa de astazi, 24 iunie a.c., a decis ca art. 38 al Legii bugetului din acest an, prin care se elimina finantarea AOSR de la bugetul de stat, este NECONSTITUTIONAL si trebuie eliminat"."Suntem convinsi ca Academia Romana nu are niciun amestec in acest demers nedemn, care ar putea sa stirbeasca prestigiul acestei institutii fundamentale a tarii, lucru pe care probabil initiatorii il doresc. Academia Romana nu se poate teme de o confuzie sau concurenta intre institutiile noastre si nu are nevoie de modestul nostru patrimoniu.In datele care definesc identitatea institutionala a Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, la nivelul istoriei si fondatorilor ei, al membrilor de-a lungul timpului si in prezent, al activitatii si performantelor obtinute, a vorbi despre AOSR ca despre o "uzina/fabrica de sinecuri" a unui partid politic sau dedicata anumitor persoane, despre activitate stiintifica "aproape inexistenta", a arunca in joc comparatii minimalizante, care duc in derizoriu imaginea institutiei, denota fie necunoastere, fie rea-credinta, fie si una, si alta, in directia unui proiect politic a carui tinta a devenit AOSR, vehiculat din ce in ce mai insistent in spatiul politicii romanesti de catre initiatorii lui, care doresc sa amestece Academia noastra in acest nesfarsit scandal politic, care dauneaza profund intereselor tarii noastre", se mai arata in documentul citat.Reprezentantii institutiei "isi exprima indignarea si revolta fata de modul tendentios, in esenta calomnios si denigrator, in care este abordata institutia si protesteaza cu fermitate impotriva acestui tratament discriminatoriu, construit pe argumente false, care incalca si sfideaza orice reguli ale corectitudinii politice".Senatorul USR PLUS Cristi Berea si deputata USR PLUS Cristina-Denisa Neagu au depus miercuri o noua initativa de desfiintare a Academiei Oamenilor de Stiinta, "una dintre uzinele de sinecuri de lux ale PSD". Academia Oamenilor de Stiinta din Romania este in aceeasi masura Academie, pe cat este si Academia de Unghiute, unde diferite persoane invata sa faca manichiura permanenta", a afirmat Cristian Berea, potrivit sursei citate.Personalul AOSR ar urma sa fie incadrat, in limita numarului maxim de posturi aprobate, la Academia Romana, beneficiind de drepturile banesti conform grilei de salarizare din cadrul Academiei Romane.In anul 2019, doar putin peste 2% dintre cheltuieli au fost destinate activitatilor effective. AOSR este o fabrica de sinecuri pentru 350 de persoane, printre care Ion Iliescu Ecaterina Andronescu si Teodor Melescanu