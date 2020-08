Academia Romana, preocupata de consecintele utilizarii tehnologiei 5G asupra sanatatii publice: "E necesara o analiza stiintifica responsabila"

"Atragem atentia ca expunerea populatiei la radiatia de radiofrecvente de mare putere in Europa si, implicit, in tara noastra este deja o tema de dezbatere in lumea stiintifica la nivel mondial. Astfel, oamenii de stiinta avertizeaza ca viitoarele statii 5G vor genera campuri electromagnetice de circa 100 de ori mai puternice decat cele ale generatiilor deja in functiune, dezvoltand practic un ocean artificial de radiatii milimetrice de inalta frecventa (30-300 GHz), cu imens potential de risc, pe termen mediu, asupra vietii", precizeaza Academia, intr-un comunicat transmis joi.Potrivit acestui for, Organizatia Mondiala a Sanatatii, Agentia Internationala pentru Cercetarea Cancerului si alte autoritati medicale internationale au clasificat campul electromagnetic produs de radiofrecvente ca posibil carcinogen la om."In mod concret, radiatiile milimetrice se absorb la nivelul pielii, in profunzime de circa 1-2 mm, precum si la nivelul paturii superficiale a corneei, iar efectele locale se pot transmite prin mecanisme moleculare in restul organismului. Alaturi de riscul de cancer, literatura de specialitate semnaleaza, intre altele, efecte precum stresul celular, lezari ale mecanismelor genetice, deficit de memorie si probleme ale procesului de invatare, tulburari neurologice", arata sursa citata.Academia Romana considera ca, "inainte de a introduce in functiune sistemul 5G, este absolut necesara o analiza stiintifica responsabila, care sa vizeze atat evaluarea riscurilor asupra sanatatii oamenilor, cat si stabilirea standardelor de expunere maxima totala"."In acest context, readucem in atentie Rezolutia 1.815 din 2011 a Consiliului Europei, care precizeaza ca: 'se iau toate masurile rezonabile pentru a reduce expunerea la campuri electromagnetice, in special la radiofrecventele din telefoanele mobile, in particular a copiilor si tinerilor ce par a fi expusi riscului de tumori ale capului' si solicita mentinerea la 'cel mai scazut nivel cu putinta' (principiul ALARA) in ceea ce priveste timpul de expunere, distanta si ecranarea. Avertizam ca implementarea tehnologiei 5G, fara o evaluare concreta a riscurilor si vulnerabilitatilor, poate avea grave consecinte asupra sanatatii populatiei si poate genera prejudicii sensibil mai mari decat avantajele", se mai arata in comunicat.