Academicianul Emilian Popescu a murit la varsta de 92 de ani

Agentia Basilica a Patriarhiei Romane a anuntat decesul academicianului.Emilian Popescu s-a nascut in data de 20 februarie 1928, in localitatea Orlesti, Valcea.A urmat Seminarul Teologic "Sfantul Nicolae" din Ramnicu Valcea (1940-1947), Facultatea de Filologie din Bucuresti - Sectia limbi clasice (1948-1952) si Institutul Teologic Universitar din Bucuresti.In 1955 a sustinut teza de licenta despre Sfantul Grigorie Palama, alcatuita sub indrumarea Parintelui Dumitru Staniloae.A fost preparator si asistent la Institutul de Istorie din Bucuresti (1952-1956), cercetator, apoi cercetator principal la Institutul de Arheologie al Academiei (1956-1978), profesor titular la catedra de Bizantinologie de la Institutul Teologic Universitar din Bucuresti (de la 1 februarie 1978).A participat la congrese si simpozioane internationale de epigrafie si istorie, precum si la a sasea Adunare generala a Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Vancouver, 1983).In anul 2004 a fost decorat cu Ordinul Meritul Cultural in grad de Ofiter, Categoria G - "Cultele".In anul 2006 a fost ales membru de onoare al Academiei Romane.Trei ani mai tarziu, in 2009, Patriarh BOR, Daniel, i-a acordat Crucea Patriarhala "pentru eforturile depuse in lucrarea de traducere si promovare a lucrarilor Sfintilor Parinti ai Bisericii lui Hristos".In anul 2018, a primit Ordinul Sfantul Andrei pentru intreaga activitate desfasurata.