Microbuz implicat intr-un accident pe A1. Sapte persoane au fost transportate la spital

Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, Radu Botezan, dupa evaluarile medicale, sapte pasageri au fost transportati la spitale din judetul Hunedoara, trei in Orastie si cate doi in Deva si Hunedoara."Toate victimele au fost constiente si cooperante", a mentionat Radu Botezan.O persoana nu a necesitat transportul la spital , ramanand la locul accidentului.Un microbuz in care se afla opt persoane a fost implicat vineri dimineata intr-un accident pe A1, pe sensul de mers Sebes - Deva, pe raza localitatii Aurel Vlaicu, la limita dintre Alba si Hunedoara, dupa ce a intrat intr-un TIR.La fata locului au fost trimise patru ambulante SMURD . Au fost alertate atat forte ale ISU Alba, respectiv ale Garzii de Interventie Sebes, cat si ale ISU Hunedoara - Detasamentul de Pompieri Orastie.ORA 07:49 Alba: Autovehicul cu opt persoane, implicat intr-un accident pe A1Un autovehicul in care se aflau opt persoane a fost implicat vineri dimineata intr-un accident pe A1, pe sensul de mers Sebes - Deva, pe raza localitatii Aurel Vlaicu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba."Sunt opt victime care au nevoie de asistenta medicala, din care trei sunt in stare buna, la o prima evaluare, si cinci victime cu traumatisme, care, cel mai probabil, vor fi transportate la spital", a precizat purtatorul de cuvant al ISU Alba, Radu Botezan.La fata locului sunt patru ambulante SMURD, trimise de ISU Alba si Hunedoara.Au fost alertate atat forte ale ISU Alba, respectiv ale Garzii de Interventie Sebes, cat si ale ISU Hunedoara - Detasamentul de Pompieri Orastie.Accidentul a avut loc la limita dintre judetele Alba si Hunedoara.