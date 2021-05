Accident rutier grav in Arges. Sase persoane au fost transportate la spital, printre care si doi copii

Conform datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges, accidentul a avut loc in comuna Bailesti, satul Bajesti. In unul dintre autoturisme se aflau cinci persoane, in timp ce in celalalt se aflau soferul si un pasager. Sase dintre persoanele implicate au fost ranite, fiind preluate de ambulante pentru a fi transportate la spital. Printre victime se numara si doi copii. "Echipajul SMURD a preluat pe unul dintre soferi , barbat, cu varsta de 33 ani, care a suferit politraumatisme si este transportat la spital, iar celelalte victime nu au suferit leziuni deosebite si au fost preluate de doua echipaje ale Serviciului de Ambulanta Judetean", informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.