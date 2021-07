Doua TIR-uri si o masina, implicate intr-un accident pe autostrada A1. Un batran de 80 de ani a fost ranit

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu, pe A1, la km 254, in zona iesirii spre Ocna Sibiului, a avut loc o coliziune in lant intre un autoturism, un ansamblu TIR si o autobasculanta (camion transport pietris).Soferul masinii, un sibian in varsta de 80 de ani, a fost transportat la UPU Sibiu, constient. Acesta a suferit un traumatism abdominal si excoriatii faciale, informeaza ISU Sibiu.Traficul este deviat pe bretelele de coborare, respectiv urcare.Se fac cercetari in vederea stabilirii cauzelor producerii accidentului.