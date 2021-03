S-au trezit cu masina in casa. Cum a ajuns o soferita din Buzau sa darame zidul unei locuinte

Soferita a incercat sa vireze la stanga, dar a fost acrosata de o autoutilitara aflata deja in depasire. Masinile au rupt gardul gospodariei, iar masina de teren a ajuns fix in peretele casei aflate la intersectia Drumurilor Nationale 2 si 2C, potrivit stirileprotv.ro Nimeni nu a fost ranit . Proprietara casei a declarat ca este pentru a doua oara in acest an cand o masina ii distruge gardul.