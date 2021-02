Accident cu patru raniti in Arges, provocat de un tanar cu o masina furata

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean ( IPJ ) Arges, tanarul furase anterior un alt autovehicul din comuna Calinesti."In aceasta seara, politistii din cadrul Politiei Orasului Topoloveni au fost sesizati cu privire la faptul ca un tanar, de 22 de ani, din Priboieni, ar fi sustras o autoutilitara din localitatea Calinesti, pe care ar fi abandonat-o in Priboieni. Ulterior, ar fi sustras, posibil prin acte de violenta , un autoturism, cu care ar fi fost implicat intr-un accident rutier, in localitatea Priboieni", precizeaza IPJ Arges.Conform aceleiasi surse, in urma accidentului au rezultat patru victime , doi barbati si doua femei. Politistii efectueaza cercetari pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care s-a produs evenimentul rutier.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges a anuntat ca la fata locului s-a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, un echipaj de terapie intensiva mobila si un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanta Judetean."In urma evenimentului, au rezultat patru victime, un barbat in varsta de 22 de ani este in stare critica, a primit ingrijiri medicale de la echipajul SAJ si TIM, iar ceilalti trei, doua femei si un barbat, au fost asistati medical de catre echipajul de prim ajutor ", informeaza ISU Arges.