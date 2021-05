UPDATE Grav accindent rutier pe DN1. Doua persoane au murit si trei au fost ranite grav

UPDATE: Doua persoane ranite in accidentul de pe DN 1 au fost declarate decedate.Stirea initialaPotrivit primelor informatii, in accident au fost implicate doua autoturisme in care se aflau sapte persoane. Din primele date reiese ca cinci persoane sunt incarcerate, dintre care una este constienta, iar patru sunt inconstiente.La fata locului au fost trimise o masina de stingere, trei descarcerari si patru ambulante SMURD dintre care una de terapie intensiva mobila.Vom reveni!