Doi muncitori care lucrau la renovarea cladirii Facultatii de Geografie din Cluj-Napoca au cazut de la 10 metri inaltime

"O autospeciala, un echipaj SMURD si unul SAJ au fost alertate in jurul orei 13.00, pentru a gestiona o situatie de urgenta rezultata in urma caderii de la inaltime a doi barbati, care cel mai probabil erau implicati in lucrari de renovare a cladirii Facultatii de Geografie din municipiul Cluj-Napoca. Acestia au cazut de la o inaltime de cca 10 m, cu un lift pentru manipularea materialelor de constructii", a transmis ISU Cluj.Pompierii i-au gasit pe cei doi barbati, aflati intre mai multe materiale, cu traumatisme multiple si in stare de constiinta, unul cooperant si celalalt in stare de semiconstienta. Astfel s-a actionat imediat pentru a asigura accesul la victime , siguranta salvatorilor si sprijinul pentru acordarea primului ajutor calificat.Barbatii au fost preluati de catre echipajele medicale si au fost transportati la spital pentru ingrijiri si investigatii de specialitate.