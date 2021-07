Accident cumplit in judetul Arad. Doi oameni au murit si doi au fost raniti

Accidentul a avut loc in jurul orei 3,35, in noaptea de marti spre miercuri.Potrivit politistilor, un barbat de 53 de ani, din Covasant, care se deplasa dinspre Oradea spre Chisineu-Cris a depasit un autotren si a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara cu semiremorca condusa de un barbat de 37 de ani din municipiul Lugoj.In urma impactului, conducatorul auto de 53 de ani si un pasager al acestuia au decedat, ceilalti doi pasageri din autoturism, fiind transportati la spital.Soferul autoutilitarei a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.Politistii continua cercetarile pentru stabilirea tuturor cauzelor care au condus la producerea evenimentului.