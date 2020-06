UPDATE. Accident grav cu trei masini pe Soseaua Colentina. O persoana a fost ranita

Ziare.

com

UPDATE. A fost reluat traficul pe sensul de intrare in Bucuresti, insa masinile pot circula pe o singura banda. Politia le recomanda soferilor sa circule cu prudenta.Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, in jurul pranzului, in zona Soseaua Colentina - Pod Europa, sensul de intrare in Mun. Bucuresti. Trei masini s-au facut praf dupa ce unul dintre soferi nu a pastrat distanta regulamentara. Conducatorul vinovat, un barbat de 58 de ani, a fost ranit grav si a ajuns la spital."In jurul orei 12.10, in zona Soseaua Colentina - Pod Europa, sensul de intrare in Mun. Bucuresti, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 3 autovehicule.A fost restrictionata circulatia pe sensul de intrare in Mun. Bucuresti.In urma evenimentului rutier, a rezultat ranirea grava a unei persoane care a fost transportata la spital", a transmis politia rutiera.In prezent se efectueaza cercetari pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor si imprejurarilor producerii evenimentului rutier.