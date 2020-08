Accident grav pe A2: Un barbat a murit dupa ce s-a rasturnat cu o autoutilitara incarcata cu legume. Traficul pe sensul spre Bucuresti, blocat zeci de minute

Masina a intrat in coliziune cu o glisiera metalica si s-a rasturnat pe partea carosabila. Accidentul a avut loc in jurul orei 19.00 in dreptul localitatii Cernica, la kilometrul 17 al autostrazii soarelui.Soferul a ramas incarcat dupa accident. Echipajele de interventie au constatat decesul barbatului dupa ce au reusit sa-l extraga dintre fiare.Traficul a fost intrerupt complet pe sensul catre Bucuresti si reluat abia dupa cateva zeci de minute.