Accident grav pe DN 66, in Hunedoara: Sapte persoane ranite dupa ce un tanar a intrat cu masina pe contrasens

"Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca un tanar in varsta de 23 de ani din orasul Turceni, judetul Gorj, in timp ce conducea un autoturism pe DN66, din directia Hateg spre Deva, nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a patruns pe contrasens, unde a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat in varsta de 34 de ani, din localitatea Otelu Rosu, judetul Caras-Severin", a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Hunedoara, Carla Strujan.In urma accidentului a rezultat ranirea celor doi conducatori auto si a cinci pasageri din cele doua autoturisme. Unul dintre pasagerii raniti se afla in autoturismul care a intrat pe contrasens, iar celelalte patru victime erau in masina care circula regulamentar.La fata locului au intervenit pentru acordarea primului ajutor si ingrijiri medicale 10 ambulante ale Serviciului Judetean de Ambulanta (SAJ) si ale SMURD . Toate victimele, care au varste cuprinse intre 23 si 48 de ani, au fost transportate la Spitalul Judetean din Deva, a informat purtatorul de cuvant al SAJ Hunedoara, dr.Calin Dumitrescu.In cauza s-a intocmit dosar de cercetare penala pentru infractiunea de vatamare corporala din culpa