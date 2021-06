Un sofer drogat a lovit 15 masini si un tramvai, apoi a incercat sa fuga. Tanarul a fost prins si retinut de mascati VIDEO

In urma analizelor medicale, politistii au constatat ca barbatul consumase droguri Soferul s-a deplasat de la marginea municipiului catre zona, la volanul unui autoturism Skoda , iar pe traseu a lovit nu mai putin de 15 masini.Cele mai multe autoturisme, cinci la numar, au fost avariate in zona Garii din Iasi. Aici soferul si-a abandonat masina in mijlocul drumului si a incercat sa fuga. El a fost prins de catre unul dintre proprietarii masinilor avariate, fiind apoi predat Politiei.Soferul a fost dus la o sectie de Politie din municipiu, opunand rezistenta in momentul incatusarii.Intrucat era agitat si spunea ca se simte rau, politistii au chemat ambulanta . In urma analizelor medicale s-a constatat ca barbatul ar fi consumat droguri.Politistii continua cercetarile, urmand a se stabili atat cuantumul pagubelor, cat si imprejurarile in care s-a petrecut incidentul.