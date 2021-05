Patru persoane ranite intr-un accident produs intre doua masini la intersectia Splaiul Independentei cu Bulevardul Eroilor

Patru persoane au fost ranite in urma coliziunii si transportate la spital, iar conducatorii auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0."In jurul orei 16:35, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier la intersectia Splaiul Independentei cu Bulevardul Eroilor, accident in care au fost implicate 2 autovehicule.Conducatorul unui autovehicul care se deplasa pe Spl. Independentei catre Pod Cotroceni, in momentul in care a ajuns la intersectia cu Bd Eroilor, a intrat in coliziune cu un alt conducator al unui autovehicul care se deplasa pe Pod Eroilor catre Str. Stirbei Voda.In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala a 4 persoane care au fost transportate la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale.Conducatorii auto au fost testati cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0.