Accident in lant, pe Autostrada Soarelui. Traficul este oprit, in conditiile in care se circula deja in coloana

Accidentul s-a produs pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, in zona localitatii Dor Marunt, judetul Calarasi, pe sensul catre litoral, informeaza Centrul Infotrafic.In urma accidentului o persoana a fost ranita usor.Trafic intens spre litoralTraficul e intens pe Autostrada Soarelui, spre litoral. In anumite zone se circula in coloana.Valorile de trafic pe A2, pe sensul catre litoral sunt crescute, iar pe anumite tronsoane se circula in coloana, potrivit Centrului Infotrafic.Pe A2, sensul catre litoral, in orasul Fetesti, judetul Ialomita, au loc lucrari de reparatii la partea carosabila. Astfel, banda de urgenta si banda unu sunt restrictionate pana la finalizarea lucrarilor.Pentru prevenirea producerii unor accidente de circulatie , soferii sunt sfatuiti sa mareasca distanta in mers intre autovehicule, sa foloseasca luminile de intalnire si sa nu se angajeze in depasiri riscante.