Accident ingrozitor la Vaslui. A fost activat Planul Rosu

In urma impactului dintre doua autovehicule, doua dintre persoanele implicate in accident au fost grav ranite, fiind in stare de inconstienta.CITESTE SI: Autocar cu pasageri, rasturnat in judetul Caras Severin. A fost activat planul rosu de interventie "La fata locului au fost trimise doua autospeciale din cadrul Serviciului de Ambulanta, un echipaj de prim-ajutor din cadrul SMURD si un echipaj de descarcerare. In urma accidentului, au rezultat cinci victime , dintre care doua sunt inconstiente, in stare critica. S-a trimis si un echipaj de Terapie Intensiva de la Vaslui", a declarat purtatorul de cuvant al SAJ Vaslui, dr. Daniel Ungureanu.Politistii efectueaza cercetari pentru a stabili in ce imprejurari s-a produs accidentul.