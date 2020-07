Accident la centrala nucleara de la Cernavoda. Un muncitor a murit

"SN Nuclearelectrica SA anunta ca in data de 07.07.2020, la CNE Cernavoda a avut loc un accident in urma caruia un coleg a decedat. Colegul nostru face parte din personalul contractor al centralei", spun reprezentantii producatorului de energie.Din pacate, desi serviciul de ambulanta a ajuns la fata locului in timp rapid, s-a constatat decesul, au adaugat acestia."SN Nuclearelectrica SA a informat autoritatile (Inspectoratul Teritorial de Munca si Politia Romana) conform cerintelor legale si urmeaza ca autoritatile sa efectueze investigatiile aferente pentru a afla cauzele si circumstantele care au condus la accident. SN Nuclearelectrica SA prezinta condoleante familiei si regreta profund acest accident!", se mai arata in comunicat.Nuclearelectrica opereaza cele doua reactoare nucleare ale centrale de la Cernavoda, care produc in total circa 20% din electricitatea tarii.In prezent, unitatea 1 se afla in programul de oprire planificata, din 20 iunie.In aceasta perioada, se deruleaza activitati din urmatoarele programe: programul de mentenanta preventiva/ corectiva; programul de inspectii; programul de testare obligatorie pe perioada opririlor planificate; programul de implementare modificari