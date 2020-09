Accident mortal in Ploiesti. Un barbat de 60 de ani a fost calcat de tren

Identitatea barbatului nu a fost deocamdata stabilita."In cursul noptii de 17 spre 18 septembrie, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana a fost accidentata de tren, la iesirea din statia C.F. Ploiesti Sud spre Ploiesti Est, in zona kilometrului feroviar 62+400 metri. Echipa operativa a constatat ca cele sesizate se confirma, la fata locului fiind gasit un barbat in varsta de aproximativ 55-60 de ani care a fost declarat decedat de cadrele medicale. Cel mai probabil, barbatul a vrut sa traverseze calea ferata, cand a fost surprins de tren", au precizat reprezentantii IPJ Prahova.In cauza, politistii de la Serviciul Judetean de Politie Transporturi Prahova au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa, efectuand cercetari pentru stabilirea identitatii barbatului, precum si a tuturor circumstantelor in care s-a produs incidentul.