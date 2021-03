Accident cu un decedat pe soseaua dintre Deva si Hunedoara

Soferul autoturismului, un tanar de 29 de ani, din Deva, era baut si a negat ca s-ar fi aflat la volan in momentul accidentului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean ( IPJ ) Hunedoara."Din pacate, pasagerul a fost extras din masina decedat, in timp ce conducatorul auto, un tanar de 29 de ani, din Deva, a fost descarcerat constient. Conducatorul auto a negat ca ar fi condus autoturismul, afirmand ca cel decedat ar fi fost la volan. Conducatorul auto a prezentat o concentratie de 0,51 mg/l alcool pur in aerul expirat", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara, Bogdan Nitu.In cauza s-a intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa si conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului.