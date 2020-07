Un mort si doi raniti pe Transfagarasan, dupa un accident ingrozitor. O masina s-a rasturnat de mai multe ori si s-a facut zob de o stanca

Potrivit declaratiilor echipajului SMURD de la fata locului, in autoturism se aflau 3 barbati, unul soferul fiind proiectat in afara autoturismului a fost gasit decedat."La fata locului echipajul SMURD de la Cota 2000 a descarcerat un pasager si a acordat ingrijiri medicale barbatilor, incepand deplasarea spre spital. Pe drum, cele doua victime au fost predate unui echipaj SAJ si echipajului SMURD de la Detasamentul de Pompieri Curtea de Arges", au mai precizat autoritatiile.La prima evaluare, un barbat de 29 de ani prezinta suspiciune de fractura la membrul inferior drept si un traumatism la membrul superior drept, iar celalalt cu varsta de 19 ani acuza dureri la coloana in zona lombara si la membrele inferioare, acestia vor fi transportati mai departe la spital de catre echipajele medicale.