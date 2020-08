Accident rutier cumplit in Harghita: o persoana a murit, iar alte trei au fost grav ranite

Potrivit ISU Harghita, in accidentul rutier de la Sandominic au fost implicate 2 autoturisme."Se pare ca soferul uneia dintre masinile implicate in accident este incarcerat. La fata locului intervin 2 echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Miercurea Ciuc, cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala complexa de prima interventie , iar in sprijin 3 ambulante SAJ, din care una cu medic si un echipaj SMURD ", precizeaza sursa citata.Accidentul s-a soldat cu decesul unei persoane - o femeie de 69 ani - si ranirea altor 3 - barbat, 58 de ani, pentru care s-a intervenit pentru descarcerare, cu fracturi la membrele inferioare; un barbat, cu contuzii la piept, si o femeie, cu traumatism abdominal.Dupa acordarea primului ajutor calificat la locul evenimentului, persoanele ranite au fost preluate si transportate la Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc, in vederea acordarii ingrijirilor medicale de specialitate.