FOTO Accident rutier de proportii in judetul Vaslui: doua persoane au murit si patru au fost ranite

"Astazi, 26 octombrie, a avut loc un accident rutier pe drumul european E 581 in zona intersectiei cu drumul spre comuna Costesti, localitatea Costesti, fiind implicate trei autoturisme. In acest moment sunt doua persoane decedate, iar alte patru persoane vor fi transportate la Spitalul Judetean Vaslui", se arata intr-o informare a Prefecturii.Potrivit Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, a fost pus in aplicare planul rosu de interventie.Imagine de la fata locului FOTO ISU Vaslui"Se intervine cu o autospeciala pentru descarcerare grea, doua autospeciale de stingere echipate cu module pentru descarcerare, patru ambulante tip B2 (EPA) si o ambulanta tip C1 (TIM)", a precizat ISU Vaslui.In urma accidentului rutier, circulatia in zona a fost blocata pe ambele sensuri de mers.