Acizii grasi din produsele alimentare, limitati prin lege in Romania. Actul legislativ, promulgat de presedintele Iohannis

Producatorii vor fi obligati sa limiteze drastic acizii trans din alimente: maximum doua grame la 100 de grame de grasime din continut. Acizii trans sunt cele mai daunatoare grasimi care se gasesc in margarina, fast-food, mezeluri si produse coapte, precum biscuitii si prajiturile.Grasimile de tip trans sunt obtinute, printr-un procedeu chimic numit hidrogenare, din uleiurile vegetale. Cu ajutorul lor produsele alimentare au o perioada de valabilitate mai lunga. Partea proasta este caProducatorii apeleaza indeosebi la acizii grasi trans nesaturati pentru ca acestia prelungesc termenul de valabilitate al produselor si le confera un aspect placut. Pe piata europeana exista produse cu peste 40 la suta acizi grasi trans. Acest lucru se intampla in special in sud-estul Europei, informeaza Digi24 Parlamentarii romani au adoptat legea la un an dupa ce Comisia Europeana a aprobat un regulament care vizeaza alimentele bogate in grasimi procesate.Aceste grasimi se fac raspunzatoare de declansarea unor boli care provoaca 50.000 de decese in Europa, anual.