Acrobatul care s-a prabusit in gol 7 metri, in arena Circului Metropolitan din Bucuresti, a fost operat de urgenta

Este internat la Spitalul de Urgenta Floreasca si a fost operat la picior. Este stabil si constient, dupa cum sustin colegii lui, potrivit stirileprotv.ro Accidentul nefericit a avut loc vineri seara , 5 februarie, fiind alaturi de partenera lui de scena, care ii este si partenera de viata, dar si de alte doi colegi.Barbatul, in varsta de 26 de ani, a cazut in gol de la sapte metri, in timp ce repeta "roata mortii". Reprezentantii circului nu isi explica cum s-a accidentat din moment ce, sustin ei, tanarul a avut echipament de siguranta. Acrobatul lucra la circ de aproximativ zece ani si repeta acest exercitiu de doi ani.